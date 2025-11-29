Bayern Múnich vence a St. Pauli con goles en tiempo de descuento

BERLÍN (AP) — El colombiano Luis Díaz y Nicolas Jackson anotaron el sábado en el tiempo de descuento para sacar al Bayern Múnich de un apuro con una victoria 3-1 sobre el St. Pauli en la Bundesliga.

Incluso si el Bayern hubiera perdido, ya tenía asegurado establecer un nuevo récord de la liga alemana con 44 jornadas consecutivas en la cima de la tabla.

En el tercer minuto del tiempo añadido, Díaz desvió con el hombro un centro de Joshua Kimmich para anotar y desvanecer las esperanzas del visitante de obtener un punto, seguido del gol de Jackson a pase de Serge Gnabry.

Los goles extendieron el récord de derrotas de St. Pauli en la liga a nueve partidos consecutivos y espantaron cuestionamientos en el seno del Bayern, que el miércoles sufrió su primera derrota de la temporada ante Arsenal en la Liga de Campeones.

"No bajamos los brazos. Siempre tuvimos la convicción de que aún podíamos ganar este partido. Anotar los dos goles fue un alivio", señaló el arquero Manuel Neuer.

Un empate contra el equipo con sede en Hamburgo hubiera sido el segundo del Bayern en tres partidos de liga después de que el Union Berlin terminara su récord de 16 victorias consecutivas al inicio de la temporada con un empate 2-2 el 8 de noviembre.

St. Pauli sorprendió al adelantarse en el sexto minuto mediante el gol de Andreas Hountondji, quien remató el balón entre las piernas de Neuer después de que Mathias Pereira Lage había superado a Konrad Laimer.

El goleador tuvo que salir poco después tras una molestia en la parte posterior de su muslo.

Posteriormente, Lennart Kark y Tom Bischoff remecieron los postes para el Bayern.

Los esfuerzos dieron sus frutos justo antes del descanso cuando Díaz asistió a Raphaël Guerreiro para igualar.

Harry Kane tuvo otra oportunidad al final con un Bayern apretando por el gol de la victoria.

"Estas victorias forman parte de la temporada, nos dan confianza", dijo Vincent Kompany, el técnico del Bayern. "Un gran cumplido para los muchachos, que seguimos adelante. Necesitaremos ese sentimiento esta temporada".

Dortmund gana ensayo de copa

Aaron Anselmino y Karim Adeyemi anotaron los goles con los que Borussia Dortmund derrotó a domicilio 2-1 a Bayer Leverkusen para desplazar y situarse en el tercer lugar.

El gol de Christian Kofane animó una tardía reacción del Leverkusen.

Los equipos se enfrentarán nuevamente en Dortmund el martes en la tercera ronda de la Copa de Alemania.

Más drama tardío

Heidenheim también anotó dos veces en el tiempo de descuento para vencer 2-1 al Union y salir del fondo de la tabla, a donde cayó el ascendido St. Pauli.

Said El Mala anotó para Colonia en el tiempo de descuento y sentenciar el empate 1-1 ante Werder Bremen. Niklas Stark del Bremen fue expulsado tras dos faltas graves sobre la estrella de Colonia.

Hoffenheim disfrutó de una victoria 3-0 sobre Augsburgo. Todos los goles fueron anotados en la primera mitad.