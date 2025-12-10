logo pulso
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Bayern remonta y vence al Sporting

Lennart Karl brilla y continúa su racha goleadora en Champions

Por AP

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Bayern remonta y vence al Sporting

Lennart Karl, el promisorio centrocampista de 17 años del Bayern Múnich, definió con categoría para continuar su impresionante inicio goleador en la Liga de Campeones y el equipo alemán obtuvo una victoria 3-1 ante el Sporting Lisboa.

Karl firmó su tercer gol en cuatro partidos de su corta trayectoria en la Champions. Lo hizo al controlar con la zurda el pase de Konrad Laimer antes de rematar de volea casi sin ángulo en medio de dos defensores y batir el arquero.

El Bayern le dio la vuelta a un marcador adverso con una ráfaga de tres goles de 12 minutos. El visitante equipo portugués se puso en ventaja a los 54 minutos con el autogol de Joshua Kimmich tras la presión de João Simões en el contragolpe.

Serge Gnabry empató para el Bayern cuando quedó sin marca en un córner a los 65, Karl anotó t segundo a los 69 y el defensor Jonathan Tah decretó el 3-1 definitivo a los 77.

Ampliamente considerado como el mejor talento joven del fútbol alemán esta temporada, Karl se convirtió en el goleador más precoz del Bayern en la Liga de Campeones en octubre en su primer partido como titular en la competición.

Cerca del final, Alphonso Davies salió del banquillo para disputar su primer partido desde marzo tras una grave lesión de rodilla.

También el martes, Olympiacos rompió el cerrojo defensivo de Kairat Almaty para llevarse la victoria 1-0 en su visita a Kazajistán y aumentar sus esperanzas de clasificarse para las etapas eliminatorias. Gelson Martins anotó a los 73 minutos para el equipo griego.

