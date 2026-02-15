Ben Shelton vence a Taylor Fritz y gana Dallas Open en Texas

FRISCO, Texas (AP) — Ben Shelton salvó tres puntos de partido antes de vencer el domingo en el Dallas Open al primer preclasificado, Taylor Fritz, en tres sets, en un duelo entre los tenistas estadounidenses mejor ubicados en el ranking mundial.

Ben Shelton logra remontada decisiva en final

El segundo favorito y noveno jugador del ranking de la ATP perdió el primer set en cada una de las tres últimas rondas del torneo y, esta vez, se recuperó para imponerse 3-6, 6-3, 7-5 ante Fritz, en el primer enfrentamiento entre los principales preclasificados desde que el evento se mudó a Dallas en 2022.

Shelton mejoró a 4-0 en finales de la ATP y derrotó a Fritz, séptimo del mundo, después de que ambos se repartieran sus dos primeros enfrentamientos. El título del jugador de 23 años llegó tras alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia el mes pasado, donde perdió en sets corridos ante Jannik Sinner.

Detalles del partido y puntos clave

Luego de salvar tres puntos de partido para igualar el tercer set 5-5, Shelton tuvo tres oportunidades de cerrar el duelo ante Fritz mientras sacaba para partido. Fritz salvó las dos primeras, pero el campeón de la ATP en 10 ocasiones no pudo igualar a su rival al salvar la tercera.

El servicio dominante de Fritz, que venía de una victoria en semifinales sobre Marin Cilic, se trasladó al primer set de la final. Fritz ganó 12 de sus primeros 13 puntos con el saque y quebró a Shelton en el primer juego de servicio del zurdo.

Shelton dio vuelta el partido hacia el final del segundo set al quebrar el saque de Fritz para ponerse 5-3, y lo hizo de nuevo al inicio del tercer set.

Fritz recuperó el quiebre para el 3-3 y ganaba 5-4 con el saque de Shelton cuando tuvo tres oportunidades de cerrar el partido. Shelton llegó a iguales con un remate por encima de la cabeza desde la red y un ganador de revés que sorprendió a Fritz y lo encontró yendo hacia el lado equivocado.