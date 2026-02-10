Benjamin Sesko rescata empate para Manchester United ante West Ham

Benjamin Sesko anotó un brillante gol en el tiempo de descuento para rescatar un empate el martes 1-1 para el Manchester United ante el West Ham en la Liga Premier.

Gol decisivo de Sesko evita derrota de Manchester United

Michael Carrick estaba a punto de sufrir su primera derrota como entrenador del United mientras el reloj avanzaba en el Estadio de Londres. Pero Sesko, quien ingresó de cambio en un intento de cambiar el juego después de que Tomas Soucek le diera la ventaja al West Ham, respondió con un espectacular gol de tacón al primer poste a los 96 minutos.

El empate puso fin a las cuatro victorias consecutivas para iniciar la era de Carrick, pero mantuvo al United por delante del Chelsea en el cuarto lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chelsea pierde ventaja y empata con Leeds en Stamford Bridge

Chelsea desperdició una ventaja de dos goles en casa y terminó empatando 2-2 con el Leeds y Liam Rosenior perdió puntos por primera vez desde que asumió como entrenador en Stamford Bridge.

Lukas Nmecha y Noah Okafor sellaron la remontada para Leeds, lo que asestó un golpe a las esperanzas de Chelsea de clasificar a la Liga de Campeones.

Con dos penales de Joao Pedro y Cole Palmer parecía que le daría la quinta victoria consecutiva en la liga a Rosenior. Pero el Chelsea fue sorprendido por dos goles del Leeds en un lapso de seis minutos y tuvo que conformarse con un punto.

Newcastle vence a Tottenham y complica al entrenador Thomas Frank

Tottenham está siendo arrastrado a una batalla por el descenso después de una derrota en casa por 2-1 ante Newcastle.

La presión está aumentando sobre el entrenador Thomas Frank, cuyo equipo aún no ha ganado un partido de liga en 2026.

Newcastle puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la liga. Jacob Ramsey anotó el tiro ganador a los 68 minutos en el Estadio del Tottenham Hotspur.

Malick Thiaw adelantó a Newcastle en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Archie Gray dio esperanzas a los Spurs al 64, pero Ramsey aseguró los puntos para el visitante poco después.

Bournemouth anotó dos veces en un lapso de tres minutos para remontar un gol en contra y vencer 2-1 al Everton en el Hill Dickinson Stadium.

El penal de Iliman Ndiaye antes del descanso dio la ventaja al equipo local, pero Rayan empató al 61 y Amine Adli anotó el gol de la victoria tres minutos después.