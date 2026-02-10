Increíble llevar a los Minions al hielo olímpico tras disputa musical

Después de una disputa por derechos de la música, el patinador español Tomàs Guarino se puso el lunes su traje amarillo y azul y trajo el espíritu travieso de los Minions a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en el programa corto masculino.

"Se sintió increíble", afirmó a pesar de los nervios y un error temprano, después de un patinaje distintivo con una banda sonora que comienza con carcajadas de los adorables personajes infantiles, quienes fueron presentados como los secuaces del cerebro criminal Gru en "Mi Villano Favorito".

Guarino expresó que los Minions son una forma de expresarse "aunque al principio soy un poco tímido", y la disputa ha demostrado cuánto apoyo realmente tiene.

Había estado realizando el programa favorito de los fanáticos toda la temporada, pensando que ya tenía la aprobación adecuada. Todo cambió repentinamente la semana pasada cuando reveló que le habían dicho que no podía usar la música.

"Cuando hice mi publicación estaba seguro de que no haría a los Minions", comentó después de patinar el martes. "Por eso hice la publicación, como una forma de advertir a la gente, a quien espere a los Minions en los Juegos Olímpicos, 'Lo siento, pero no, desafortunadamente no va a suceder'. No puedo arriesgarme a ser demandado".

Se sorprendió por la avalancha de apoyo en las redes sociales mientras intentaba persuadir a Universal Studios y al músico y productor Pharrell Williams para que le concedieran los derechos de patinar con un popurrí de música relacionada con los Minions La aprobación final llegó el viernes.

"No me di cuenta del alcance que tenía mi patinaje incluso fuera del mundo del patinaje artístico, y me ayudó a darme cuenta de lo lejos que he llegado, lo lejos que me ha llevado mi patinaje", reconoció.

Solo después de los Juegos Olímpicos se dará cuenta de hasta dónde ha llegado.

"No he tenido realmente el tiempo para asimilar todo y simplemente apreciar todo", añadió.

Guarino está lejos de ser el único patinador atrapado en un drama relacionado con la música en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El ruso Petr Gumennik, que compite como atleta neutral, tuvo que cambiar la música antes del programa corto del martes debido a un problema de derechos de última hora. Cambió la música de "Perfume: The Story of a Murderer", por una pista de una épica romántica rusa. Incluso la campeona de Estados Unidos Amber Glenn tuvo un enredo de derechos de autor con un artista canadiense.

¿Qué sigue para Guarino? Ha estado respondiendo muchos mensajes de fanáticos. Es probable que lleguen más.

"Quiero ser el tipo de persona que responde a sus fanáticos. Ellos se toman el tiempo para escribirte y yo quiero tomarme el tiempo para responder", comentó.