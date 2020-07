Blue Jays cambiarían de sede por el Covid-19

Los Blue Jays de Toronto podrían jugar fuera de Canadá sus partidos de local en la reducida temporada 2020 de las Grandes Ligas, debido las medidas sanitarias que pide el país para sus visitantes extranjeros y los connacionales que vuelven del extranjero por la pandemia del Covid-19.

La organización, según el portal Buffalo News, entabló contacto con los Bisons, su sucursal Triple A, para jugar en esa ciudad estadounidense, luego de las medidas conjuntas que han recurrido el gobierno canadiense y los propios Blue Jays, las cuales han sido radicales, por decir menos.

Entre ellas es que ninguno de los peloteros puede abandonar el Roger Center - el estadio donde juegan de local y entrena la novena- o el hotel anexo en el que se hospedan. Si lo hacen, los peloteros serán multados con cifras que rozan el millón de dólares o incluso podrían ir a la cárcel.

"Múltiples fuentes confirman a The Buffalo News que el club matriz de los Bisons (los Blue Jays) finalmente contactó a Rich Baseball Operations en los últimos días para examinar la posibilidad de que Toronto juegue (de local) en Buffalo este verano", dice la nota firmada por el reportero Mike Harrington.

Para los Blue Jays jugar en Canadá complicaría su logística, ya que el gobierno de ese país obliga a las personas que viajan del extranjero al país a estar en una cuarentena de 14 días. Lo anterior podría complicarlos, teniendo en cuenta que saldrían y regresarían a Canadá constantemente por la temporada.

El portal estadounidense explica que si la escuadra juega en Buffalo podría encontrarse dificultades en el estadio de los Bisons, que no tiene una buena iluminación. Hasta ahora, los Blue Jays no han dado una postura sobre este reporte.