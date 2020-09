Boca viaja con Covid a Paraguay

El gobierno de Paraguay ha abierto las pruebas para que la delegación del Boca Juniors de Argentina entre el país para el juego contra el Libertad, pero entre sus jugadores hay quienes tienen coronavirus activo.

El Libertad de Paraguay anunció que intentará impedir ante las autoridades de su país, el ingreso de futbolistas cuyo último hisopado fue positivo. La dirigencia de los guaraníes acusó mediante un comunicado, privilegios de parte de Conmebol y las mismas autoridades paraguayas.

"Libertad está indignado y se quejará ante Conmebol"

"El club Libertad manifiesta su TOTAL INDIGNACIÓN, REPUDIO Y ABSOLUTA PREOCUPACIÓN por el trato diferenciado y de favor que se les otorga a estas personas en detrimento de la salud de la población paraguaya. Lamentamos profundamente que la Conmebol ignore sus propios protocolos sanitarios, infringiendo así principios fundamentales de convivencia. El club no consentirá ni admitirá la aplicación de excepciones inadmisibles que pongan en riesgo la salud de sus futbolistas y demás personas vinculadas, la salud y la vida humana están por encima de todo".

El Libertad anunció: "Acciones jurídicas pertinentes, a fin de salvaguardar la salud, la vida misma, no solo de los integrantes del club sino también la de todos los nacionales o extranjeros residentes en el Paraguay que han respetado las normas puestas en vigencia por las autoridades sanitarias del país y merecen respeto, en atención a los sacrificios y renunciamientos diarios a los que han sido sometidos por más de 180 días".

Guillermo Sequera, Ministerio de Salud de Paraguay, explicó que una persona se considera recuperada de la enfermedad, cuando después de dar positivo al virus y estar los 14 días en confinamiento, ya no presenta síntomas por al menos los tres últimos días, aunque el test siga saliendo positivo. "Se trata solamente de residuos virales que siguen apareciendo en los test, pero que ya no contagian", agregó Sequera a la radio local guaraní.