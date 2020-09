Bonilla debe declarar por la venta de Lobos

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, será citado por la fiscalía del estado de Puebla como testigo para el caso de la venta de la franquicia de Lobos BUAP.

En entrevista para el programa "Reacción en Cadena", Igor Trujillo, abogado de la BUAP, reveló que aunque el juicio favoreció a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aún se podría llamar a directivos de la FMF. "Ya fue citada la gente de Televisa, entiendo que se requirió a la de la FMF para que acuda a la fiscalía", dijo.

De igual forma, "van a citar a Enrique Bonilla a la fiscalía y a los tribunales, son partes interesadas que se deben pronunciar de alguna manera".

En segunda instancia, un juzgado le ha dado la razón a la BUAP; Garden Teas y su dueño Mario Mendívil no tenían derecho o permiso legal para vender la franquicia de Lobos a los empresarios de Ciudad Juárez, que volvieron al equipo en el FC Juárez, y la Federación Mexicana de Futbol debe aclarar cómo se dio esta transacción, y por eso es que se le citará.

Trujillo espera que de esta manera, la Federación pronto "reaccione y dé a conocer en qué términos se vendió la franquicia", a mediados de 2018.

Fueron dos las ocasiones en que representantes de la BUAP "pedimos [a la Federación] que se nos entregaran los expedientes de la venta, eso fue en 2018 y hasta fui a notificarles con un notario que nos debían notificar los términos del traspaso...".

Al final no pasó nada. "Espero que ahora lo quieran hacer".

Todo es muy claro dice: "Alguien que administra una empresa no puede venderla".



* NÚMEROS

4 TORNEOS estuvo el equipo de los Lobos BUAP como participante en la Liga MX.

180 MDP es el pago que tenía que hacer Garden Teas para tener la administración de Lobos.



* LIGA MX FEMENIL

Primera derrota de las Pumas. Pumas perdió el invicto al caer 0-1 ante Santos en juego pendiente de la Jornada 1. La anotación corrió a cargo de Cinthya Peraza. Al final del juego la directora técnica felina, Ileana Dávila, fue expulsada por insultar a la silbante Itzel Hernández, por no marcar un penalti.

LIGA DE EXPANSIÓN

En el Tlaxcala vs Celaya ignoran los protocolos sanitarios. Los Coyotes igualaron con el Celaya 1-1 en juego celebrado en la Unidad Deportiva José Brindis, en la cual gente ajena a los equipos estuvo fuera de las instalaciones, hubo público observando, lo que rompió el protocolo de sanidad. Los goles fuera de Luis Razo, por los locales y Sergio Vergara por los celayenses.

Pumas y Mineros se dan vuelo con los goles y empatan. En un festival de goles, Pumas Tabasco y Mineros de Zacatecas igualaron a tres goles. Por los universitarios marcaron Bryan Mendoza, José Alcántara, ambos de penalti, y Jacob Morales; en tanto que por los zacatecanos se hicieron presentes en el marcador Rosario Cota, Luis Hernández y Moisés Hipólito.