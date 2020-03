Boxeador Anthony Yarde anuncia que su padre murió por Covid-19

El ex contendiente por el campeonato mundial de los pesos semicompletos, Anthony Yarde, anunció que su padre falleció víctima de las complicaciones de salud, producidas por el Covid-19. "Todavía estoy en estado de shock, pero tal vez esto pueda ayudar a las personas a quedarse en casa", sostuvo en su cuenta de Instagram.

Yarde contó que su padre, de 58 años, no tenía complicaciones de salud antes de contagiarse del virus. Sin embargo, una vez que contrajo el Covid-19, hace algunos días, su salud empeoró hasta que finalmente le produjo la muerte.

El púgil, quien el año pasado peleó y perdió ante Sergey Kovalev por el título de los semicompletos de la OMB, también hizo una súplica para que las personas se queden en sus hogares para evitar los contagios y que el virus pueda contenerse.

"El coronavirus es un problema que nos afecta a todos, pero eso no hace que las víctimas individuales sean menos trágicas", dijo Frank Warren, su promotor.