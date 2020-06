Boxeadora olímpica dio positivo en doping por tener sexo; le retiran castigo

La boxeadora olímpica de los Estados Unidos, Virginia Fuchs, fue exonerada de una sanción por dopaje y no enfrentará ningún castigo por no pasar una prueba después de que la Asociación de Dopaje de los Estados Unidos, determinó que la violación había sido causada por dos sustancias transmitidas por su novio a través del sexo.

La texana de 32 años había dado positivo por el metabolito de letrozol bis- (4-cianofenil) metanol, así como los metabolitos GW1516 (GW501516), sulfona GW1516 y sulfóxido GW1516 a partir de una muestra de orina recolectada el 13 de febrero 2020.

"No tenía idea de que podría contaminarme por contacto íntimo con otra persona. Quiero agradecer a USA Boxing por creer en mí y apoyarme durante estos últimos meses difíciles", dijo Fuchs.

"Me siento aliviada de que una vez que USADA completó una investigación exhaustiva, descubrieron que mi caso era único y, por lo tanto, me dieron una decisión sin culpa, permitiéndome regresar a la competencia. Esta ha sido una gran lección para mí y ahora que terminó, estoy totalmente concentrada en prepararme para Tokio".

USADA investigó y determinó que el compañero de Fuchs estaba usando dosis terapéuticas de las sustancias. Las bajas cantidades encontradas en su muestra de orina fueron consistentes con la exposición reciente a través del sexo.