Bradley Beal finaliza temporada con Clippers por lesión de cadera

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El escolta de Clippers de Los Ángeles, Bradley Beal, ha terminado la temporada.
El equipo anunció el miércoles que tiene una fractura de cadera y se someterá a cirugía. Se espera que se recupere completamente en un período de seis a nueve meses.
El tres veces All-Star jugó solo seis partidos esta temporada, con un promedio de 8.2 puntos y 1.7 asistencias. Firmó un contrato de dos años por 11 millones con los Clippers en julio, después de que los Suns de Phoenix compraran los últimos dos años de su contrato.
El jugador de 32 años fue listado como fuera para el partido del miércoles por la noche contra los Nuggets de Denver debido a molestias en la cadera izquierda. Beal ya había perdido partidos por una lesión en la rodilla izquierda y molestias en la parte baja de la espalda.
Las dos temporadas de Beal en Phoenix estuvieron plagadas de lesiones. El veterano de 14 años no ha jugado al menos 60 partidos en una temporada desde 2020-21, cuando estaba con los Wizards de Washington.
