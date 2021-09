Brasil-Argentina, cancelado por Covid

SAO PAULO.- Al mediocampista argentino Rodrigo De Paul le llamó la atención ver a los agentes al borde del campo de juego. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando le señaló la escena a Neymar, quien estaba al lado y tampoco supo qué pasaba.

Nadie entendía nada. Luego, llegó el tumulto. En pocos segundos, los jugadores argentinos — con Lionel Messi a la cabeza — quedaron en medio de empujones y envueltos por agentes sanitarios y policías que invadían el campo.

Un verdadero escándalo en el partido más emblemático del fútbol sudamericanos: el Brasil y Argentina suspendido.

Autoridades de la policía federal y la agencia sanitaria brasileña interrumpieron el partido entre los dos líderes de las eliminatorias de la Copa Mundial, al investigar el supuesto ingreso irregular de cuatro futbolistas argentinos al país.

La FIFA confirmó el domingo que el partido se suspendió por una decisión de los árbitros. En una breve nota oficial dijo que brindaría detalles más adelante.

La CONMEBOL, entidad rectora del fútbol sudamericano, añadió que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela elevará un informe a la comisión disciplinaria de la FIFA para determinar los pasos a seguir.

Agentes sanitarios llegaron a la línea lateral y se desató un tumulto entre los agentes y jugadores argentinos, que no entendían lo que estaba sucediendo. El entrenador brasileño Tite agitaba la cabeza atónico, sin creer lo que estaba pasando.

El partido fue suspendido de inmediato luego de la entrada en campo de los funcionarios, y los jugadores albicelestes entraron al vestuario del estadio Neo Química Arena.

La agencia sanitaria, Anvisa, había notificado el domingo a la Policía Federal por la situación irregular de cuatro jugadores argentinos que se desempeñan en clubes de Inglaterra: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía.

"Llegamos a este punto porque todo lo que Anvisa orientó no fue cumplido. (Los jugadores) tuvieron orientación para permanecer aislados en el hotel para aguardar la deportación. Pero no fue cumplido", dijo Antonio Barra Torres, presidente de la Anvisa, a la TV Globo.

Argentina venía de jugar de visitante ante Venezuela, imponiéndose 3-1 el jueves en Caracas.

Anvisa dijo que tras ingresar a Brasil, el jueves, los cuatro jugadores debieron haber cumplido con una cuarentena de dos semanas debido a que Inglaterra es uno de los países considerados de riesgo sanitario. Resaltó además que los jugadores no declararon su paso por Inglaterra al entrar al país, y pidió que fueran deportados.

"Se constató el no cumplimiento del aislamiento, los jugadores dejaron el hotel y fueron al estadio. La policía federal constató la ausencia de los cuatro jugadores e infelizmente se dio esa situación bastante desagradable. Tuvimos que actuar para hacer cumplir la ley", justificó Barra Torres sobre la suspensión.

El pedido no evitó que Lionel Scaloni, técnico argentino, eligiera a Martínez, Lo Celso y Romero como titulares para enfrentar a Brasil. El entrenador lamentó la suspensión y aseguró, a contramano de la versión de Anvisa, que Argentina no fue notificada de que no podría utilizar a los 4 jugadores de Inglaterra.

"Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención", dijo Scaloni.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dijo que "no se puede hablar de ninguna mentira", alegando que los torneos sudamericanos eximen el cumplimiento de cuarentena con un protocolo propio.

Brasil se convirtió en esta fecha triple de eliminatorias en una de las selecciones más perjudicadas por el veto que impusieron ligas como la inglesa a que sus jugadores viajen a Sudamérica.

El conjunto conducido por Tite llegaba al duelo con Argentina con nueve bajas provenientes de esa liga por el impedimento de los clubes, entre ellos piezas importantes como los arqueros Alisson y Everton, el defensor Thiago Silva y los delanteros Richarlison y Gabriel Jesús.