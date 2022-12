Brasil y Portugal quieren como director técnico a Abel Ferreira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo fue un fracaso para Portugal y para Brasil. La primera Selección, tuvo una auténtica crisis en plena competencia con el referente Cristiano Ronaldo, quien brilló por su ausencia y no pudo hacer nada para evitar la eliminación frente a Marruecos. La segunda, llegó a Qatar con sello de favorita para ser campeón y terminó eliminada en cuartos de final contra Croacia.

Ahora, tras las destituciones de Fernando Santos y Tité respectivamente, la búsqueda por el nuevo entrenador tendría a un favorito: Abel Ferreira.

El actual director técnico del Palmeiras nació en Portugal y es uno de los principales candidatos a tomar las riendas del país campeón de Europa en 2016.

"Es un orgullo ser portugués. Sin embargo, mi realidad es Palmeiras. Renové a inicio de año, me proporcionaron todas las condiciones y estoy muy feliz. Portugal tiene entrenadores de mucha calidad y mucha experiencia, que ganaron mucho más que yo y que están desempleados y disponibles", declaró Ferreira.

Asimismo, el bicampeón de la Copa Libertadores con el verdao tampoco está pensando en dirigir a Brasil por el momento.

"Vivo el aquí y el ahora. Hoy soy director técnico de uno de los mejores equipos del mundo. Cuando estás bien en una relación, no hay necesidad de cambiar las cosas", agregó Abel al medio portugués "A Bola".