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Braulio Luna critica actitud de jugadores de la selección mexicana

Luna señala que la frialdad y distancia con la prensa y afición afectan la imagen del Tri en el proceso mundialista.

Por El Universal

Abril 12, 2026 07:36 p.m.
A
Braulio Luna critica actitud de jugadores de la selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Los últimos resultados de la Selección Mexicana han provocado las críticas de propios y ajenos hacia los jugadores del "Tri", en este caso de Braulio Luna, exjugador del combinado azteca, que no se guardó nada al señalar la personalidad de los convocados por Javier Aguirre.

Braulio Luna cuestiona actitud y personalidad de jugadores

El exseleccionado mexicano participó en los Mundiales de 1998 y 2002 y de cara a la Copa del Mundo 2026, criticó la actitud de los jugadores mexicanos ante las críticas.

"Siento que es el perfil del jugador actual, de repente son más introvertidos en ciertas cosas y son muy extrovertidos en redes sociales. Es muy diferente el jugador cuando está dentro de las redes que cuando está frente a los micrófonos. Esa es la situación, creo que no les gusta mucho que les digan sus errores", declaró ante los medios de comunicación.

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Importancia de valorar el proceso mundialista como locales

Además, mencionó que deberían sentir mayor emoción por ser parte de un proceso mundialista en el que serán locales.

"Necesitan sentirlo más, necesitan saber que un Mundial es único e irrepetible. Tienen el privilegio de estar en Selección, que lo disfruten más, que sientan más su profesión. De repente vemos que son muy fríos (...) ellos, a lo mejor de acuerdo con los resultados, se volvieron más herméticos, más distantes con la prensa, con la afición y creo que eso es lo que ha prevalecido", concluyó.

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