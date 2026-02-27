Bravos a salir del bache ante Zorros

México.- En la continuación de la Jornada 8 los Bravos de Juárez recibe a los Rojiblancos del Atlas este viernes en cancha del Olímpico Benito Juárez con el sueño de sacar una victoria.

Ante los Zorros buscarán salir del bache en el que se encuentran sumergidos, al solo sumar cuatro unidades que los mantiene en la zona baja de la tabla general. Llegan con una semana más de descanso luego que fue suspendido su partido ante los Gallos de Querétaro por la violencia tras el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El encuentro pendiente del Querétaro vs Bravos aún sigue sin fecha por disputarse.

Por su parte, el Atlas se ubica en la sexta posición general con un buen arranque donde suman cuatro victorias y un empate para acumular 13 unidades.

Al cuadro jalisciense le urge sumar unidades no solo para estar en las primeras posiciones de cara a la liguilla, sino para salir de la zona de multas; Mazatlán, Puebla y Santos evitan pagar la multa millonaria.

En el histórico entre ambas escuadras los Rojinegros llevan la ventaja. Lejos está el Apertura 2022 cuando el cuadro fronterizo venció por la mínima diferencia a la Academia, desde esa fecha suman tres victorias para el Atlas por tres empates.

Los dirigidos por Diego Cocca en su más reciente cotejo dieron la voltereta, luego de ir abajo en el marcador por dos anotaciones, sacaron las garras para finiquitar 3-2 sobre el Atlético San Luis.

Mientras que los dirigidos por Pedro Caixinha buscarán la victoria para adquirir confianza y seguir sumando, en caso de una victoria ante Atlas y de su partido pendiente podría escalar a puestos de liguilla.

El futbolista portugués Ricardinho Oliveira señaló que el conjunto fronterizo tiene "muchas ganas de volver a las victorias" ante el mal arranque de torneo. "Queremos seguir sumando, entonces tenemos que buscar los tres puntos", acotó.

A inicios de la semana se dio a conocer que Rodolfo Pizarro extendía su contrato con los Bravos así dan continuidad a la base del equipo fronterizo.

El cotejo entre Bravos de Juárez vs Atlas está pactado por disputarse este viernes empunto de las 21:00 horas.