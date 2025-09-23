Bravos y Pumas se enfrentan en un crucial partido de futbol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Bravos de Juárez reciben esta noche a los Pumas de Efraín Juárez, en actividad de la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Complicada visita para los universitarios, que vienen de un empate frente a los Tigres, en el estadio Olímpico Universitario; por su parte, los Bravos cayeron (3-2) ante Cruz Azul, también en CU.

Los capitalinos, con 13 puntos, marchan en la posición 7 y precisamente son los fronterizos quienes acechan su lugar; vienen detrás con 12 unidades.

Pumas nunca ha vencido a los Bravos en el Olímpico Benito Juárez y la de esta noche es una gran prueba para el equipo auriazul que sigue sin consolidar el futbol de Efraín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un triunfo sería importante para el Club Universidad de cara al Clásico Capitalino contra las Águilas del América del siguiente sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.

-----¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Pumas?

Los Bravos de Juárez reciben a los Pumas de la UNAM y el encuentro podrá ser visto en televisión abierta. Te contamos los detalles.

Fecha: Martes 23 de septiembre

Horario: 21:00

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Cliente TV

También podrás seguir aquí en EL UNIVERSAL Deportes el minuto a minuto de todas las acciones entre Bravos y Felinos.