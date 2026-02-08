Breezy Johnson gana oro y Lindsey Vonn sufre accidente en descenso femenino de Milán-Cortina

MILÁN (AP) — El accidente. Los jadeos. El helicóptero.

La aterradora caída de Lindsey Vonn en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina no pudo evitar eclipsar la hazaña de su compañera de equipo de Estados Unidos, Breezy Johnson, quien ganó la primera medalla de oro de su país en estos Juegos.

La victoria de Johnson el domingo en Cortina no fue la historia de regreso olímpico que todos esperaban. La atención estaba en Vonn, quien buscaba el oro a pesar de tener un desgarro en el ligamento anterior cruzado izquierdo. Incluso cuando Johnson estaba sentada en la caja de líderes a punto de asegurar su primera medalla de oro olímpica, sus emociones oscilaron de la anticipación a la angustia cuando Vonn cayó.

"Fue uno de los momentos más desgarradores de mi vida", expresó Johnson.

Aun así, Johnson, de 30 años, se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico —Vonn lo ganó en 2010— y lo logró después de sus propias preocupaciones por lesiones, así como un veto de 14 meses por violar las reglas de "paradero" en lo que respecta a las pruebas de dopaje.

Dijo que a veces "solo tienes que seguir adelante porque esa es la única opción".

Jugadores de la NHL llegan a Milán

Cinco aviones chárter con jugadores de la NHL —incluido Sidney Crosby de Canadá— llegaron a Milán el domingo por la mañana desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Estos son los primeros Juegos Olímpicos con jugadores de la NHL desde Sochi en 2014.

Suecia fue el primero de los equipos compuestos casi exclusivamente por jugadores de la NHL en tomar el hielo para practicar en el Milano Santagiulia Arena, seguido por Estados Unidos, República Checa, Canadá y Finlandia.

El torneo masculino de 12 equipos comienza el miércoles. Estados Unidos y Canadá son los grandes favoritos, y ambos equipos inician sus campañas el jueves. Los estadounidenses enfrentan a Letonia. Canadá juega contra la República Checa.

Finlandia es el campeón defensor, pero Canadá ha ganado las últimas dos ediciones con jugadores de la NHL.

Ledecka da la mala sorpresa en el snowboard

No fue sorpresa que una corredora checa ganara el slalom gigante paralelo de snowboard el domingo en Livigno. La sorpresa fue que no fue Ester Ledecka.

Ledecka, quien intentaba convertirse en la primera snowboarder en ganar medallas de oro en tres Juegos Olímpicos consecutivos, perdió su carrera de cuartos de final por 0,06 segundos ante la austriaca Sabine Payer.

La medalla de oro fue para su compañera, Zuzana Maderova, de 22 años, quien ganó su primer evento importante. Payer se llevó la medalla de plata. La italiana Lucia Dalmasso ganó el bronce.

Ledecka no había perdido una carrera de la Copa del Mundo de PGS en casi dos años.

Madrugada en Italia para el Super Bowl

Hay mucho interés aquí en el Super Bowl, incluso si el juego comienza el lunes a las 12:30 de la mañana en Italia. Un par de pubs deportivos en Milán dijeron el domingo que están completamente reservados y rechazarán a quienes lleguen sin reserva. Los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.

Unos días antes de competir en el descenso femenino del domingo, la esquiadora estadounidense Jacqueline Wiles señaló que es una "gran, gran fan" de los Seahawks. Nativa de Portland, Oregón, Wiles terminó empatada en el cuarto lugar el domingo, quedándose a las puertas de una medalla de bronce.