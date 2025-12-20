Brenes finaliza 4to. en etapa 6

La sexta etapa de la edición 59 de la Vuelta Internacional a Costa Rica se disputó este día entre las localidades de Pérez Zeledón y Ciudad Neilly, sobre una distancia de 166.1 kilómetros, dejando un cierre polémico que modificó el resultado final tras la intervención del Jurado Técnico de competencia.

En la llegada a meta, Sebastián Brenes, corredor del equipo Canel´s-Java, se encontraba bien posicionado dentro del grupo perseguidor cuando el Jurado consideró inapropiado el movimiento del ciclista que cruzó inicialmente en primer lugar, al realizar un cambio de trayectoria en los últimos metros que afectó directamente a otros competidores que disputaban el sprint final. Esta acción derivó en sanciones que alteraron el desenlace de la etapa.

La jornada estuvo marcada por el desgaste acumulado de los equipos y una numerosa escapada que puso en aprietos al pelotón durante gran parte del recorrido, alcanzando una ventaja cercana a los tres minutos. El conjunto Canel´s-Java, bajo la dirección de Juan José Monsiváis, realizó un intenso trabajo colectivo para mantener controlada la fuga, especialmente tras el recorte del trazado original, que favoreció a ciclistas ofensivos como Sebastián Brenes.

Desde los primeros kilómetros se presentaron constantes intentos de fuga hasta que se consolidó un amplio grupo en la punta, donde destacó la presencia de Efrén Santos, representante de Canel´s-Java, quien junto a sus compañeros de escapada logró una ventaja de hasta dos minutos, controlando el ritmo de carrera y animando las metas volantes.

En los últimos 20 kilómetros, Canel´s-Java, en conjunto con otro equipo, incrementó el paso del pelotón y comenzó a reducir de manera progresiva la diferencia. A menos de cinco kilómetros de la meta, Efrén Santos perdió contacto con la fuga y fue capturado rápidamente, cediendo protagonismo a Sebastián Brenes, quien encabezó la persecución final sobre los tres corredores que aún se mantenían al frente.

El cierre fue intenso y definido en sprint, aunque posteriormente se aplicaron sanciones por el cambio de trayectoria indebido en la llegada. Brenes cruzó la meta encabezando al grupo perseguidor, ubicándose a 10 segundos del vencedor de la etapa.

En los resultados de la sexta etapa, el mejor colocado por parte de Canel´s-Java fue Sebastián Brenes, quien finalizó en la cuarta posición. Detrás de él arribaron Alex Gil en el lugar 27, Heiner Parra 46, Owen Wright 57, Cormac McGeough 58, Ignacio Prado 61 y Efrén Santos en la posición 72.

Tras seis etapas disputadas, la clasificación general mantiene a Alex Gil como el mejor elemento de Canel´s-Java en la posición 11, a 5 minutos y 31 segundos del líder. Le siguen Efrén Santos en el lugar 23, Heiner Parra 24, Sebastián Brenes 32, Ignacio Prado 49, Owen Wright 58 y Cormac McGeough 61. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java se ubica en el quinto puesto, a 30 minutos y 27 segundos de los líderes.