Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Brentford avanza a quinta ronda Copa FA tras autogol de Macclesfield

Macclesfield, equipo semiprofesional, fue eliminado tras un autogol en la quinta ronda.

Por AP

Febrero 16, 2026 08:57 p.m.
A
Brentford avanza a quinta ronda Copa FA tras autogol de Macclesfield

MACCLESFIELD, Inglaterra (AP) — Brentford se enfrentará a West Ham en la quinta ronda de la Copa FA después de despachar a Macclesfield 1-0 el lunes, con un autogol que puso fin a la racha de cuento de hadas del matagigantes de sexta división.

Impacto en la comunidad

Los semiprofesionales de Macclesfield eliminaron al vigente campeón de copa, Crystal Palace, en la ronda anterior y fueron elogiados por protagonizar una de las mayores sorpresas en la larga historia de la competición.

¿Cómo ocurrió el autogol decisivo?

Pero no pudieron igualar a Brentford, que avanzó gracias a un autogol de Sam Heathcote a los 70 minutos.

El corpulento defensa se lanzó para anticiparse a un centro de Aaron Hickey, pero en su lugar desvió el balón y venció a su propio guardameta.

Fue un desenlace cruel para Macclesfield, que contuvo al club de la Liga Premier durante un primer tiempo equilibrado antes de quedarse sin fuerzas en los segundos 45 minutos.

"No podría estar más orgulloso. Los chicos estuvieron sobresalientes y el planteamiento fue realmente bueno. Entrenamos dos veces por semana y hemos ofrecido esa actuación contra un equipo de la Liga Premier", declaró John Rooney, el entrenador de Macclesfield, a TNT Sports.

El partido de la quinta ronda se disputará en el Estadio Olímpico de West Ham el fin de semana del 7-8 de marzo.

Brentford nunca ha superado los cuartos de final del torneo.

"Mérito de Macclesfield. Nos lo pusieron extremadamente difícil. Plantaron una gran batalla", reconoció el capitán de Brentford, Nathan Collins.

