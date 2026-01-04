Bridges y Miller ayudan a Hornets en la victoria

CHICAGO.- Miles Bridges anotó 26 puntos y capturó 14 rebotes para ayudar a que los Hornets de Charlotte vencieran el sábado 112-99 a los Bulls de Chicago.

Brandon Miller anotó 22 puntos por Charlotte, y Kon Knueppel terminó con 18. LaMelo Ball añadió 17 unidades y siete asistencias.

Los Hornets habían perdido tres compromisos seguidos y cinco de siete. Mejoraron a 5-2 en el segundo partido cuando juegan en días consecutivos.

Nikola Vucevic contabilizó 28 puntos, ocho asistencias y siete rebotes por Chicago, que había ganado dos duelos seguidos y siete de nueve en total. Matas Buzelis anotó 17 unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Bulls cerraron una serie de seis partidos en casa con un récord de 3-3 después de vencer al Magic por 121-114 el viernes por la noche.

Charlotte estaba detrás por 15 antes de adelantarse con un gran tercer cuarto, superando a Chicago 32-17 en el período. Miller atinó tres de los siete triples de los Hornets en el tercero, y los Bulls embocaron un 21.7% (cinco de 23) de sus disparos de campo en el cuarto.

El triple de Miller puso el marcador 82-73 con 49,3 segundos restantes, pero una bandeja de Ayo Dosunmu redujo el déficit de Chicago a siete al entrar en el 4to. periodo.

Los Hornets se alejaron con una racha de 10-0 en el período final. Miller culminó el tramo decisivo con un tiro en suspensión que puso el marcador 105-87 con 4:01 minutos por jugar.

Charlotte superó a Chicago en rebotes por 52-43 pese a jugar con una línea frontal debilitada. Moussa Diabate (muñeca), Ryan Kalkbrenner (codo), Mason Plumlee (cirugía de ingle), Grant Williams (cirugía de rodilla) y Tidjane Salaun (dolor de tobillo) estuvieron fuera por lesiones.