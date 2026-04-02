Brillante salida de Sandy Alcantara

MIAMI.- Sandy Alcantara lanzó el primer juego completo de la temporada de las Grandes Ligas en una blanqueada de 93 lanzamientos para guiar la victoria el miércoles 10-0 de los Marlins de Miami ante los Medias Blancas de Chicago.

Fue la segunda blanqueada en la carrera del dominicano con menos de 100 lanzamientos, conocida como un "Maddux" en honor al miembro del Salón de la Fama Greg Maddux. Fue su 13er juego completo.

Liam Hicks conectó un jonrón, pegó dos sencillos e impulsó cuatro carreras para aumentar a 12 su cifra de carreras producidas, la más alta de las Grandes Ligas. Otto López también se voló la cerca y Graham Pauley conectó dos dobles por los Marlins, que cerraron la estadía en casa con marca de 5-1, su mejor inicio desde 2020.

Tras una actuación dominante contra Colorado en el juego inaugural de la temporada, Alcantara (2-0) extendió su racha sin permitir carreras a 15 entradas. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 ponchó a siete, permitió tres sencillos dispersos y golpeó a un bateador.

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Los Marlins atacaron rápido al abridor de los White Sox, Shane Smith, con un primer inning de cuatro carreras.

Smith (0-2) trabajó tres entradas, en las que permitió ocho carreras y siete hits. En sus dos primeras aperturas de la temporada, Smith ha permitido 12 carreras y 15 hits en 4 2/3 entradas.

Por los Medias Blancas, el cubano Miguel Vargas de 2-0. Los venezolanos Everson Pereira de 2-0, Luisangel Acuña de 3-1.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-2 con tres anotadas y una empujada, Javier Sanoja de 4-2 con dos impulsadas.