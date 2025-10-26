Buccaneers aplastan a los Saints con actuación estelar de Anthony Nelson

NUEVA ORLEANS (AP) — El cazamariscales de Tampa Bay Anthony Nelson tuvo una intercepción para un touchdown junto con un balón suelto forzado y dos capturas, Sean Tucker corrió para una anotación de uno yarda en cuarta oportunidad y los Buccaneers vencieron a los desafortunados Saints de Nueva Orleans 23-3 el domingo.

Antoine Winfield Jr. recuperó un balón suelto e interceptó un pase para los Buccaneers (6-2), quienes forzaron cuatro pérdidas de balón y también jugaron un papel en sacar del juego al quaretrback de segundo año de los Saints, Spencer Rattler.

El entrenador de primer año de los Saints, Kellen Moore, insertó al mariscal de campo novato Tyler Shough a finales del tercer cuarto, pero el cambio hizo poco para mejorar la situación de Nueva Orleans (1-7), ahora empatado con el peor récord en la NFL junto con los Jets de Nueva York y Tennessee.

Después de decir a principios de la semana que no le gustaban los Saints y que no sentía que jugaran "limpio", el quarterback de Tampa Bay, Baker Mayfield, hizo lo suficiente para ayudar a su equipo a ganar cómodamente. Sin embargo, la ofensiva de los Bucs no tuvo el día más fluido.

Los Saints lograron mantener un empate sin anotaciones en el segundo cuarto al detener cuatro acarreos desde la yarda uno, solo para ceder el touchdown defensivo de Nelson un par de jugadas después.

Rattler, quien cayó a 1-13 en inicios de carrera en la NFL, completó 15 de 21 pases para 136 yardas. También perdió el balón suelto forzado por Nelson. Shough completó 17 de 30 pases para 128 yardas. La selección de segunda ronda del draft también fue interceptado cuando su pase preciso a Chris Olave fue arrebatado por Winfield.