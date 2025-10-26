En balacera, incautan armas y equipo táctico

MATEHUALA.- Luego de una persecución y balacera, en donde no se registraron lesionados, agentes de la Guardia Civil Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo en cuyo interior se encontró armamento de grueso calibre y equipo táctico. El hecho ocurrió en un camino de terracería de la comunidad Presa de la Higuera, perteneciente al municipio de Matehuala.

Según los hechos, la tarde del viernes elementos de la Fuerza de Reacción de Matehuala, perteneciente a la Guardia Civil Estatal, realizaban un patrullaje de seguridad por el camino de terracería en la comunidad referida, en donde detectaron una camioneta MG de color blanco que circulaba en forma sospechosa, por lo que le marcaron el alto a los ocupantes.

Sin embargo, los individuos lejos de detenerse aceleraron la marcha y dispararon en contra de los agentes, quienes repelieron la agresión y se armó la balacera pero finalmente no hubo detenidos.

Más adelante los maleantes se detuvieron y continuaron si huida a pie mientras los agentes procedieron a asegurarla. Al realizar una inspección, en el interior pudieron encontrar tres armas largas, cuatro chalecos tácticos y cinco cargadores metálicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, al consultar en Plataforma Médico el estatus de la camioneta, se estableció que cuenta con reporte de robo reciente, por lo que se procedió a su aseguramiento junto con los demás objetos constitutivos de delito.

Todo se puso a disposición del Ministerio Público a fin de que se continúe con las investigaciones correspondientes y se proceda de acuerdo a la ley.

A través de los reportes ciudadanos, las fuerzas del orden público trabajan enfocados en prevenir actos constitutivos de delito con el fin de contribuir a la paz social.