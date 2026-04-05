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Bucks vencen a Grizzlies 131-115 en Milwaukee

Milwaukee cortó racha de ocho derrotas ante Memphis con un 60,2% de acierto en tiros.

Por AP

Abril 05, 2026 06:38 p.m.
A
Bucks vencen a Grizzlies 131-115 en Milwaukee

MILWAUKEE (AP) — Ryan Rollins anotó 24 puntos y los Bucks de Milwaukee resistieron un triple-doble de Rayan Rupert, de Memphis, para imponerse por 131-115 a los Grizzlies en un duelo de la tarde del domingo entre equipos mermados y destinados a la lotería.

Rayan Rupert logra triple-doble en derrota de Grizzlies

Rupert estableció nuevos máximos de su carrera con 33 puntos y 10 asistencias, e igualó su mejor marca personal con 10 rebotes. Rupert, de 21 años, llegó al partido del domingo con promedios de 4,3 puntos, 2,5 rebotes y 0,8 asistencias.

Milwaukee cortó una racha de ocho derrotas en esta serie y venció a los Grizzlies por primera vez desde un triunfo de 126-114 el 19 de enero de 2022. Los Bucks cometieron 20 pérdidas de balón, pero lanzaron para un 60,2% en general y acertaron 16 de 32 triples.

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Ausencias y lesiones afectan a Grizzlies y Bucks

Los Grizzlies han perdido cuatro seguidos y 17 de sus últimos 19.

Memphis tuvo tantas ausencias por lesiones que inscribió a cuatro jugadores con contratos de 10 días (Dariq Whitehead, Toby Okani, Lucas Williamson, Adama Bal).

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, se perdió su 11mo partido consecutivo por lo que los Bucks han descrito como una hiperextensión de la rodilla izquierda y una contusión ósea.

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