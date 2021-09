Buena actuación de Emir González en el kartismo

El potosino Emir González de la escudería Kosmic se encuentra pasando por un gran momento automovilístico dentro de los Karts dejando huella en cada una de las plazas en las que ha tomado parte, ocupando los primeros lugares de su categoría.

Dentro del Campeonato SKUSA México, la promesa del automovilismo potosino Emir González logro colocarse en el Top 10 dejando una grata impresión entre los presentes, ya que su manejo fue impresionante el cual al final lo metió entre los mejores de su categoría.

En la pasada fecha de SKUSA hubo muchas sorpresas con un clima variante, en el cual hubo lluvia la cual le favoreció a Emir metiendo en la pelea por los primeros sitios.

Por otro lado, en uno de los seriales en donde de nueva cuenta dejó en claro que va en busca del título fue en el Campeonato Formula Karts, en donde en la pasada fecha se colocó entre los primeros lugares para así meterse de lleno a la pelea por la corona de este campeonato.

Al respecto a esta próxima fecha que tendrá el joven piloto potosino comento: "estamos muy tranquilos, y con una gran confianza de que podremos estar peleando el triunfo, ya que contamos con un equipo muy preparado, y con un profesionalismo importante que nos dan esa confianza de salir a la pista a demostrar de lo que estamos hechos".

Y agregó: "Hay gente que me está apoyando en este proyecto, gente muy importante en mi vida como mis padres, quienes siempre están apoyándome en todo lo cual no tengo como pagárselo, por eso me esfuerzo mucho en la pista para darles buenas cuentas con banderas a cuadros, y con buenos lugares en cada una de las pistas que compito".