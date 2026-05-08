Buena cosecha de preseas en natación

La delegación de San Luis Potosí tuvo una sobresaliente actuación en la disciplina de natación dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se desarrolla en León, al conquistar un total de cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.

La gran protagonista de la jornada fue Paloma Palacios Rosas, quien se colgó la medalla de oro en la prueba de 800 metros estilo libre dentro de la categoría 13-14 años, consolidándose como una de las figuras destacadas de la competencia. Además, la potosina sumó una segunda presea al obtener el bronce en los 100 metros estilo libre, confirmando el gran nivel competitivo que atraviesa.

Otra actuación destacada fue la de Eira Lozada Gómez, quien conquistó la medalla de plata en la prueba de 200 metros estilo mariposa en la categoría 15-16 años, aportando una importante presea para la delegación potosina.

Por su parte, Alejandra Infante logró subir al podio al quedarse con la medalla de bronce en los 200 metros estilo mariposa de la categoría 19-21 años.

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Con estos resultados, San Luis Potosí continúa incrementando su cosecha de medallas en la máxima justa deportiva juvenil del país, reflejando el trabajo, disciplina y dedicación de las y los atletas, así como el crecimiento que mantiene el deporte potosino en competencias nacionales.