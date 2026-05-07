Valverde hospitalizado tras pelea con Tchouameni

MADRID, España, mayo 7 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El mediocampista uruguayo

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tras sufrir unaluego de una violenta pelea que mantuvo con su colega y compañero francés Aurelien Tchouameni al término de undel Real Madrid, que el domingo visitará al líder Barcelona por la fecha 35 de la Liga de España.La prensa española informó que Valverde y Tchouameni se pelearon en el vestuario de, la ciudad deportiva del Real Madrid, luego de una acaloradaque habían protagonizado durante elde ayer que siguió en la práctica de hoy.El diariopublicó que Valverde debió sertras haberse herido en la cabeza luego de un golpe que sufrió contra el ángulo de una mesa durante laque sólo finalizó por la intervención del resto del plantel "merengue".El reporte agrega que Valverde registró unay un corte en su cabeza por el golpe contra la mesa durante la, cuyas disculpas rechazó por una patada que le aplicó durante eldel miércoles 6. El periódico añadió que Valverde incluso rechazó estrechar la mano de Tchouameni al comienzo de la práctica del día para superar el entredicho inicial, que continuó durante la práctica de hoy pese a que el DT Álvaro Arbeloa los incluyó en el mismo equipo.La prensa española coincide en asegurar que se trata del episodio "más grave que se haya registrado en", donde se vive un clima muy tenso por unadel Real Madrid, que el domingo 10 deberá vencer al Barcelona para evitar que confirme su coronación por anticipado en la Liga.Los aficionados del Real Madrid apuntan especialmente contra el delantero francéspor una temporadadel equipo "merengue", que sumaen la Liga (11 menos que Barcelona) y se despidió por anticipado en la Champions League y en la Copa del Rey.Luego de la pelea entre Valverde y Tchouameni, el club convocó a unade la que participó también el director general, quien evalúa imponera los futbolistas que incluyen desde multas hasta un período afuera del plantel.