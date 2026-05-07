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Valverde hospitalizado tras pelea con Tchouameni

El club analiza sanciones disciplinarias tras la pelea entre Valverde y Tchouameni que afecta al plantel.

Por El Universal

Mayo 07, 2026 06:05 p.m.
A
Valverde hospitalizado tras pelea con Tchouameni

MADRID, España, mayo 7 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El mediocampista uruguayo

Federico Valverde
debió ser hospitalizado

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tras sufrir una herida en la cabeza luego de una violenta pelea que mantuvo con su colega y compañero francés Aurelien Tchouameni al término de un entrenamiento del Real Madrid, que el domingo visitará al líder Barcelona por la fecha 35 de la Liga de España.
La prensa española informó que Valverde y Tchouameni se pelearon en el vestuario de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, luego de una acalorada discusión que habían protagonizado durante el entrenamiento de ayer que siguió en la práctica de hoy.
El diario Marca publicó que Valverde debió ser hospitalizado tras haberse herido en la cabeza luego de un golpe que sufrió contra el ángulo de una mesa durante la pelea con Tchouameni que sólo finalizó por la intervención del resto del plantel "merengue".
El reporte agrega que Valverde registró una contusión y un corte en su cabeza por el golpe contra la mesa durante la pelea con Tchouameni, cuyas disculpas rechazó por una patada que le aplicó durante el entrenamiento del miércoles 6. El periódico añadió que Valverde incluso rechazó estrechar la mano de Tchouameni al comienzo de la práctica del día para superar el entredicho inicial, que continuó durante la práctica de hoy pese a que el DT Álvaro Arbeloa los incluyó en el mismo equipo.
La prensa española coincide en asegurar que se trata del episodio "más grave que se haya registrado en Valdebebas", donde se vive un clima muy tenso por una temporada para el olvido del Real Madrid, que el domingo 10 deberá vencer al Barcelona para evitar que confirme su coronación por anticipado en la Liga.
Los aficionados del Real Madrid apuntan especialmente contra el delantero francés Kylian Mbappé por una temporada sin títulos del equipo "merengue", que suma 77 puntos en la Liga (11 menos que Barcelona) y se despidió por anticipado en la Champions League y en la Copa del Rey.
Luego de la pelea entre Valverde y Tchouameni, el club convocó a una reunión de urgencia de la que participó también el director general José Ángel Sánchez, quien evalúa imponer sanciones disciplinarias a los futbolistas que incluyen desde multas hasta un período afuera del plantel.

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