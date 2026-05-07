FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Gaby Sarquis Suárez festejó sus 15 años con una estupenda celebración estilo disco.

Con sus papás: Mauricio Sarquis y Gaby Suárez y su hermano Mauricio Sarquis Suárez recibieron a los invitados en el Hotel Palacio de San Agustín.

Transformaron un espacio del mismo lugar con una serie de elementos que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, seres queridos, compañeros de secundaria del Andes International School y grupos de amigos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ellos, le expresaron a Gaby los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La noche, plena de alegaría y entusiasmo.