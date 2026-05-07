FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS
CANTAN Y BAILAN EN UN ESTUPENDO AMBIENTE
Galeria
Gaby Sarquis Suárez festejó sus 15 años con una estupenda celebración estilo disco.
Con sus papás: Mauricio Sarquis y Gaby Suárez y su hermano Mauricio Sarquis Suárez recibieron a los invitados en el Hotel Palacio de San Agustín.
Transformaron un espacio del mismo lugar con una serie de elementos que agradaron a la selecta concurrencia.
Ahí, seres queridos, compañeros de secundaria del Andes International School y grupos de amigos.
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Ellos, le expresaron a Gaby los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.
La noche, plena de alegaría y entusiasmo.