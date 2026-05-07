Calendario SEP: ¿cuánto tiempo durarán las vacaciones de verano?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),

, dio a conocer que el cierre del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará, del miércoles 15 de julio al próximo viernes

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Esta modificación se decidió en base a la intensaque atraviesa el país, la cual se extenderá durante los. Además, se relaciona con las activades planeadas por la celebración de lade la FIFA.La celebración delen México implicaráy operativos en el país, por lo que estos cambios garantizan la seguridad de los estudiantes.El inicio del ciclo escolar 2026-2027 se estableció para el. Por lo que este año, las vacaciones de verano tendrán una duración aproximada de 3 meses, sumando a ello los días de descanso por la celebración de festividades.En mayo, se suspenderá clases el viernes 15 por ely el viernes 29, debido a la realización de la sesión ordinaria de, entre el personal administrativo de los planteles.De acuerdo con lo señalado anteriormente, a los estudiantes dede educación pública les resta alrededor de 1 mes de clases, esto es, aproximadamentede sesiones académicas.El titular de la SEP señaló que las clases para todos los estudiantes del país finalizarán el próximo viernes, mientras que lasen los planteles concluirán el viernes 12 de junio.Posteriormente, los docentes regresarán el lunespara llevar a cabo ladey discutir la preparación del nuevo ciclo. Además, del 17 al 28 de agosto, los alumnos tendrán dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.Aunque el periodo de actividades escolares se acortará, el titular de la dependencia asegura que else cumplirá exitosamente, garantizando el aprovechamiento de los alumnos y manteniendo su compromiso con el aprendizaje y la educación de miles de estudiantes en México.