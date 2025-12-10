Buena respuesta a visorías del América

Con una sobresaliente respuesta se llevó a cabo el primer día de visorías del Club América en la Unidad Deportiva "21 de Marzo", donde más de 200 jugadores potosinos acudieron con la ilusión de ganarse un lugar en las fuerzas básicas azulcremas.

La jornada estuvo encabezada por el profesor Ricardo Ochoa, visor del conjunto de Coapa, quien se mostró gratamente sorprendido por la asistencia masiva y el entusiasmo de los participantes. Las categorías observadas en esta primera sesión fueron de 2010 a 2015, de las cuales ya surgieron siete jugadores seleccionados que avanzarán al proceso para incorporarse al Club América.

Además, la convocatoria incluyó visorías para la Tercera División Profesional, también con una respuesta destacada por parte de los jóvenes aspirantes que buscan integrarse al equipo de Promotora San Luis.

La actividad continuará este martes con la segunda jornada programada a las 11:00 horas, donde se espera nuevamente una numerosa asistencia de futbolistas en busca de ser observados y elegidos por el profesor Ochoa para continuar su camino rumbo al sueño de llegar a Coapa.

