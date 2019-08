Buenos duelos en la 1ra. jornada de baloncesto

Con muy buenos juegos se llevó a cabo la primera jornada del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Baloncesto, la cual se está llevando a cabo en las instalaciones del Centro Deportivo "Condado del Sauzal", con la presencia un buen número

de seguidores.

Los encuentros entre quintetas arrojaron los siguientes resultados: en la categoría 2007-2008, Los King´s le ganaron al Angry Birds por 26-12; Huracán "B" superó a ACDM Chamas "B" por 25-20; en la categoría 2009-2011, ACDN Chamas "C" superó a SKANET "C" por 12-2; Huracán "C" a SKANET "C" por 7-6; en la categoría 2005-2006, varonil, Lobos superó a SKANET "A" por 29-6.

En la categoría Intermedia-femenil, Dep. Paisanos vence 20-0 a Chamas Girls; Mama Chamas a AGT por 34-19; Gacelas a Rebeldes por 20-0 y Power le gana a Engels por 20-0; en la misma categoría, pero en la rama varonil, Toros superó a Raptors por 41-10; Show Time a Pistones por 29-24.

Recordar que las inscripciones siguen estando abiertas y son gratuitas. Los equipos pueden realizar su registro en dicha Unidad Deportiva y en la Dirección de Deporte Municipal, ubicada Avenida Salvador Nava Martínez # 1580, fraccionamiento Santuario, teléfono 8-34-54-00 ext. 2818.

Las categorías y ramas del torneo son: Intermedia (libre) varonil y femenil, así como Infantil 2007-2008 en ambas ramas. Además de Juvenil 2004-2005.