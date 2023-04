Analista arremete contra "Checo" Pérez por ignorar a su hijo

Gracias a @SChecoPerez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia.

Sergio "Checo" Pérez es uno de los deportistas mexicanos más importantes en la actualidad gracias al trabajo que está realizando en la Fórmula 1 con Red Bull Racing.

El piloto mexicano cuenta con una gran cantidad de aficionados que lo apoyan y le reconocen su calidad en cada oportunidad que tienen.

Sin embargo, en esta ocasión, el tapatío fue señalado severamente por un analista de la cadena ESPN a través de las redes sociales.

Miguel González, conductor de Sports Center, no se guardó nada y le mandó un fuerte mensaje al "Checo" por lastimar a su hijo.

"Gracias a @SChecoPerez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia. Esta vez las lágrimas que provocaste no fueron de emoción", sentenció.

El analista también acusó al piloto por enojarse luego que el pequeño le pidiera una fotografía, a pesar de haberse esperado para no molestarlo.

"El niño esperó a que terminaran y salieran para no ser impertinente, qué pena que te moleste que un niño te pida una foto, aunque estás en todo tu derecho de negarla @SChecoPerez. Por cierto, la basura de la mesa se recoge. La educación también se enseña y se aprende en familia", explotó.

Hasta la tarde de este sábado, el "Checo" Pérez no ha respondido al fuerte comentario de Miguel González en Twitter.