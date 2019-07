Buffon llevará el dorsal 77 con Juventus

ROMA, Italia (EFE).- Gianluigi Buffon, que regresó este jueves al Juventus con un contrato de una temporada, informó de que cambiará su habitual dorsal 1, que pertenece ahora al polaco Wojciech Szczesny, y llevará el 77, tal y como hizo en el Parma.

"Quiero dar las gracias a Szczesny y a (Giorgio) Chiellini, que me propusieron uno el número 1 y otro el brazalete de capitán. Yo no estoy aquí para quitar nada a nadie. Estoy aquí para dar mi aportación, como siempre hice en mi carrera", afirmó Buffon, que participó en un evento del Juventus en Milán.



"Para mí el portero titular del Juventus tiene que llevar el 1 y Szczesny tendrá el 1. Y estaré orgulloso de que uno como 'Chiello', que es además el capitán de la selección italiana, sea el capitán", prosiguió.



Así, su dorsal será el 77, el número que ya lució en su última temporada en el Parma (2000-20001), antes de fichar por el Juventus.



"Pensé en el 77, porque representa un poco mi historia, la de Parma. Me dio buena suerte, ese año fui al Juventus e hice una temporada estrepitosa. Me gusta, es algo que me ha ilusionado y que me ha gustado", dijo.