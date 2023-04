“Canelo” Álvarez revela a que sufrió un grave padecimiento

México.- Saúl “Canelo” Álvarez es considerado por muchos fanáticos uno de los mejores boxeadores mexicanos, el tapatío que se medirá a John Ryder en Guadalajara el próximo 6 de mayo reconoció en entrevista con Javier “Chicharito” Hernández que su carrera no ha sido nada sencilla.

El pugilista, quien fue la figura que inauguró la nueva etapa del atacante del Galaxy de los Ángeles como entrevistador, aceptó que el tener mucha fama no es fácil.

Ya que, en varias ocasiones, “Canelo” Álvarez sufre de mucha presión que llega de diferentes lugares y que hace poco tiempo le causó un terrible padecimiento.

“Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron ‘¿qué le pasó?, ¿por qué esta así?’, y les dije que fue por puro pinche estrés. ‘No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba”, comentó.

Fue el mismo “Canelo” Álvarez, quien agradeció el apoyo de su gente cercana y sus fanáticos, agregando que todo ese estrés vale la pena al ver que vive una vida plena.