Bulls de Chicago pierden séptimo partido seguido ante Suns
Devin Booker anotó 30 puntos y Jalen Green 25 para que Suns de Phoenix superaran a Bulls de Chicago.
CHICAGO (AP) — Devin Booker anotó 30 puntos, Jalen Green sumó 25 y los Suns de Phoenix cerraron el partido con una racha de 11-2 para superar el domingo 120-110 a los Bulls de Chicago.
Dillon Brooks impulsa la racha decisiva de los Suns
Dillon Brooks anotó 15 puntos. Encestó un tiro en suspensión alejándose, un triple y bloqueó un lanzamiento durante la racha decisiva, lo que ayudó a los Suns a dejar atrás derrotas consecutivas en Orlando y Charlotte.
Los Suns ganaban por 13 a finales del tercer cuarto antes de que los Bulls encadenaran una racha de 11-0. Conservaban una ventaja de 109-108 con unos tres minutos por jugar cuando Brooks encestó un tiro en suspensión girando para iniciar la racha decisiva y luego añadió un triple.
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Ausencias y consecuencias para Bulls de Chicago
Josh Giddey, de Chicago (distensión en el tendón de la corva izquierdo), y Matas Buzelis (enfermedad) se perdieron el partido. Y con sus dos mejores jugadores fuera, los Bulls sufrieron su séptima derrota consecutiva.
Tre Jones anotó 29 puntos por Chicago. Collin Sexton aportó 18 unidades y nueve rebotes, y Miller terminó con 17 tantos y 10 tableros.
Los Suns ganaban 84-71 a finales del tercer cuarto cuando Rob Dillingham, de Chicago, penetró para una bandeja invertida que encendió una racha de 11-0.
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