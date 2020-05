Bundesliga, los datos que debes conocer antes de su reanudación

Este fin de semana se reanudará la Bundesliga luego de estar suspendida por 69 días gracias a la pandemia del coronavirus. El principal torneo futbolístico de Alemania es uno de los de mayor relevancia en toda Europa y será el primero en ponerse en marcha a partir del 16 de mayo.

Es por eso que a continuación te daremos algunos datos de la jornada 26 de la Bundesliga. La acción del futbol teutón comenzará el sábado 16 de mayo a las 8:30 horas.

Borussia Dortmund vs Schelke 04 - (sábado 16 de mayo - 8:30 horas)

Este será la edición 96 del "Derby del Ruhr". El Dortmund se ubica en la segunda posición de la Bundesliga y ganó en las últimas 4 jornadas previas a la suspensión por el Covid-19. Por su parte, el Schalke 04 ha perdido en cuatro de sus últimas 20 visitas al Signal Iduna Park. Ambos clubes son los que menos goles han recibido en los primeros tiempos.

RB Leipzig vs Friburgo - (sábado 16 de mayo - 8:30 horas)

Este será su octavo juego en la historia de la Bundesliga. Hasta el momento no han empatado (Cuatro victorias del Leipzig por tres del Friburgo). El Leipzig ocupa el tercer sitio de la tabla con 50 unidades. Nils Petersen ha marcado en dos de las tres victorias del Friburgo ante el Leipzig; mientras que Timo Werner lo ha hecho en 10 partidos.

Hoffenheim vs Hertha Berlín - (Sábado 16 de mayo - 8:30 horas)

Hoffenheim cuenta con un invicto de ocho partidos ante su siguiente oponente. El Hertha Berlin no le gana a su siguiente rival desde noviembre del 2015. "El Hoffe" lleva cinco jornadas sin poder ganar. Por su parte, los de la capital alemana empataron sus dos partidos previos a la suspensión del torneo, y acumula cinco fechas sin conocer la derrota en calidad de visitante.

fortuna Düsseldorf vs SC Paderborn - (sábado 16 de mayo - 8:30 horas)?Enfrentamiento importante por la permanencia. El conjunto visitante ocupa el último lugar de la competencia con 16 puntos y llega a este encuentro con cuatro derrotas consecutivas. Ambos equipos son dos de los tres equipos con menor cantidad de goles en el certamen.

Augsburg vs Wolfsburg - (sábado 16 de mayo - 8:30 horas)?El Wolfsburgo lleva cuatro partidos sin perder contra el Augsburg, su última victoria resultó ser histórica, ya que el marcador fue de 8-1 en mayo del 2019. La escuadra local cosechó 1 punto de los último 15 posibles. Mientras que los visitantes cuentan con una racha de 6 jornadas sin conocer la derrota.

Eintracht Frankfurt vs Borussia Monchengladbach - (sábado 16 de mayo - 11:30 horas)?La última derrota del Frankfurt en casa ante su siguiente rival se remonta a octubre de 2015 (1-5). "Las águilas" perdieron sus últimos tres partidos con un registro de 10 goles en contra y solo uno a favor. El Borussia Monchengladbach ganó sus últimos dos partidos como visitantes.

Colonia vs Mainz - (domingo 17 de mayo - 8:30 horas)?Estos dos equipos son los que tienen menor cantidad de empates en toda la temporada. El Mainz se quedó con el último cruce (Jornada 9 – 25 de octubre 2019). Después de ocho enfrentamientos en su estadio, el Colonia nunca ha caído contra el Mainz.

FC Unión Berlín vs Bayern Munich - (domingo 17 de mayo - 11:00 horas)?El Bayern Munich llegan a este partido con cuatro victorias en fila y lideran la Bundesliga con 55 puntos. Robert Lewandowski es el máximo anotador del equipo (25 goles). El reciente antecedente entre estas dos escuadras, el Bayern Munich salió victorioso con un resultado de 2-1.

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen - (lunes 18 de mayo - 13:30 horas)?En los últimos 12 encuentros se han repartido los resultados; cuatro triunfos para cada equipo y cuatro empates. Este fin de semana cumplirán 80 enfrentamientos de Bundesliga. Los locales suman 1 punto de los últimos 16 posibles.