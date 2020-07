Buscará Ablanedo Jr. repetir podio en SLP

Repetir un podio, como el logrado la fecha pasada, será la meta del piloto capitalino, Paco Ablanedo Jr., integrante del equipo potosino Dynamic Motorsports, en el Súper Óvalo Potosino, donde el próximo jueves 30 de julio se llevará a cabo la segunda carrera de la temporada 2020 de la Trucks México Series.

El volante de la camioneta marcada con el número 69 AlloyWheelRepairSpecialists-EleganciaTextilHotelera indicó que llegará al trazado potosino confiado en obtener el resultado deseado, gracias a la extensa preparación física que ha tenido.

"Llegamos con la mente fría, preparados para lo que viene, vamos a dar lo mejor de nosotros, estoy seguro que el equipo me entregará una camioneta al cien por ciento, llego preparado físicamente, he hecho mucho cardio y estoy listo para lo que viene", subrayó el capitalino.

Señaló que no está obsesionado con lograr algún lugar al final de la prueba, pero está seguro de que su compromiso y dedicación lo llevará a lograr el objetivo deseado.

"Mi expectativa es acabar lo mejor posible, no hay posición que diga esta es la que tengo que tener, porque no me gusta quedar mal con los demás o conmigo mismo", apuntó el integrante del equipo potosino Dynamic Motorsports, quien pidió a sus aficionados seguirlo en sus redes sociales.

"Mi meta es acabar con la camioneta completa, como fue la fecha pasada, y hacer una carrera muy limpia", reiteró Ablanedo Jr., quien obtuvo el tercer lugar en la fecha inaugural del serial semillero de la NASCAR México Series, efectuada en el Autódromo Ecocentro de Querétaro.