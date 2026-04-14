Buscará el Barsa revertir marcador

MADRID.- Lamine Yamal se inspira en LeBron James al intentar liderar al Barcelona a una remontada en la Liga de Campeones.

El Barça visita el martes a su rival español Atlético de Madrid el martes con la necesidad de revertir la derrota 2-0 del partido de ida de los cuartos de final como local la semana pasada.

El arquero Jan Oblak podría regresar al once inicial del Atlético después de estar fuera de acción durante más de un mes por una lesión muscular.

Los rojiblancos esperan alcanzar las semifinales por primera vez desde 2017.

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El entrenador Diego Simeone no descartó el regreso de Oblak, aunque no juega desde el 10 de marzo en la victoria 5-2 sobre Tottenham en los octavos de final. El guardameta ha estado entrenándose con el equipo en los últimos días y, según informes, está en condiciones de ser titular.

"Todavía no di la formación a los chicos", dijo el técnico argentino. "Se la doy a ellos primero cuando son las siete, que estamos en el hotel y hasta ahí tenemos tiempo de decidir cómo empieza".

Oblak se lesionó un músculo ante el Tottenham. El arquero argentino Juan Musso ha sido su reemplazo desde entonces y ha encajado 10 goles en seis partidos como titular, incluidos dos en la derrota 2-1 del Atlético en Sevilla en La Liga el sábado.

Quien sea que arranque tendrá que enfrentar un prolífico ataque del Barça que incluye a Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. En el Barcelona no estará Raphinha por una lesión en el tendón del isquiotibial.

Este será el quinto partido entre el Atlético y el Barça en menos de dos meses. Se han repartido los otros cuatro en Europa, La Liga y la Copa del Rey.

"Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, de lo que necesitamos y tenemos que hacer y vamos a ir a buscar", afirmó Simeone.

El Barça, cinco veces campeón de Europa, llegó a las semifinales el año pasado, cuando fue eliminado por el Inter de Milán, que terminó como subcampeón.

El entrenador azulgrana Hansi Flick dijo que sus jugadores necesitan confiar en que pueden lograr la remontada.

"Creo en mi equipo y pienso que podemos hacerlo. Es posible", declaró Flick. "Sé que nos enfrentamos a un Atlético fuerte con grandes jugadores. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, porque esa fue la diferencia en el partido de ida".

Flick no descartó que el mediocampista Frenkie de Jong tenga su primera titularidad tras una larga ausencia por una lesión de los isquiotibiales.