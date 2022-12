Buscará Ivanna Richards competir en la GTM

Ivanna Richards de tan solo 14 años intentará hacer historia en el automovilismo deportivo mexicano, ante la posibilidad que, en la próxima temporada de Súper Copa, se suba al GTM, en el equipo de Grupo Zapata, que comanda su padre, Homero Richards.

La joven piloto estuvo probando en días pasados en el autódromo de Pachuca obteniendo tiempos que, según su padre, están al parejo de varios pilotos de la categoría: “Realmente me sorprendió, porque después de pocas vueltas ya estuvo realizando tiempos excelentes”.

Ivanna empieza a cumplir su sueño de hacer historia en el deporte. La joven capitalina, de 14 años, ha destacado en el kartismo no solamente nacional sino también internacional, comienza a ser catalogada por algunos como “La niña maravilla”.

“El objetivo es que se suba a un GTM, aunque podemos tener problemas con la edad. Hay también un proyecto de monoplazas en Italia, pero ese aún no se concreta. Volviendo a tena de la edad creo que, si se le realiza una prueba, va a demostrar que no tiene problemas para poder hacerlo”, dijo Homero.

La decisión y su amor por el deporte motor ayudan a Ivanna concentrarse en los entrenamientos de un deporte que le entusiasma y que comenzó a practicar, desde muy pequeña, gracias a la complicidad con su padre quien luego convenció a su madre.

“Se me da bien este deporte. Hace tiempo que mis padres me apoyan y eso es bueno porque me ayuda a sortear muchas cosas y mi objetivo es llegar lo más alto posible. ¿Hasta dónde?, no sé. pero si destacar en la categoría que me acoja”, comentó Ivanna.

Homero considera que el momento o edad de iniciación en el automovilismo, es importante: “Si vemos que tiene condiciones hay que aprovecharlas. Por supuesto que como padres debemos darle la oportunidad, que vivan las etapas que marca la vida”.

El papel de una niña en el automovilismo puede ser estresante: “Eso no me ocurre a mí, porque es como como un juego. Pero también tomo en cuenta todo lo que tengo que hacer para llegar a lo que quiero en el automovilismo. No dejo que los acontecimientos u otras personas influyan en mis emociones o tu estado mental. Yo tengo el control y respuestas a cada situación”.