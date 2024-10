Buscará Santos continuar vivo

Los Santos del Potosí buscarán asegurar su lugar en el Play-In de la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) cuando enfrenten a los Freseros de Irapuato. Los partidos se disputarán este jueves y viernes en la duela del Auditorio Miguel Barragán a las 8:00 p.m.

De cara a esta última serie de la temporada regular, el equipo potosino se encuentra en la undécima posición de la tabla general, con un récord de 12 victorias y 16 derrotas. Será crucial defender su casa, según afirmó el entrenador Manolo Cintrón, quien destacó la incorporación de nuevos jugadores como Stephens Kendall para fortalecer la plantilla.

“Es momento de defender nuestra casa. Estos dos juegos son vitales, ya que definirán nuestra posición para clasificar. Debemos ganar ambos. Hemos integrado nuevos jugadores para mejorar el rendimiento del equipo”, declaró Cintrón.

Por su parte, los Freseros de Irapuato ocupan la duodécima posición, con 10 victorias y 18 derrotas. Llegan a este enfrentamiento tras ser barridos en su propia casa por los Correcaminos de Tamaulipas.

En cuanto al formato del Play-In para 2024, los cuatro primeros equipos de la tabla clasificarán directamente a los playoffs. Los equipos que terminen entre las posiciones 5 y 12 se enfrentarán en una serie al mejor de tres juegos, con los partidos iniciando en casa del equipo mejor clasificado.

Los encuentros se llevarán a cabo del 19 al 23 de este mes de octubre, con enfrentamientos entre el 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°.