Cachorros apalean a Rockies 9-3

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DENVER.- Seiya Suzuki conectó el tercer grand slam de su carrera, Alex Bregman añadió un jonrón de dos carreras y los Cachorros de Chicago rompieron una racha de tres derrotas con una victoria el jueves de 9-3 sobre los Rockies de Colorado.

Chicago, que había anotado tres carreras o menos en siete de sus últimos nueve juegos antes del jueves, registró su mayor total de carreras desde que venció a Pittsburgh 10-4 el 27 de mayo.

El mánager de los Cachorros, Craig Counsell, fue expulsado en la parte alta de la sexta entrada por el umpire principal Louis Krupa después de discutir que el rodado para doble play de Moises Ballesteros aparentemente golpeó su espinillera y debió haberse marcado como foul.

Brett Sullivan conectó dos jonrones y Cole Carrigg, quien debutó en las Grandes Ligas la noche del martes, añadió un cuadrangular solitario por los Rockies de Colorado.

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El abridor de los Rockies, Ryan Feltner, quien tiene marca de (2-2), retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó.

Los Cubs agregaron dos carreras más en la quinta, Bregman conectó su sexto jonrón en la séptima, y Carson Kelly cerró la cuenta con un cuadrangular solitario, su tercero, en la octava.

El abridor de Chicago, Edward Cabrera (4-3) salió después de retirar a Hunter Goodman con un out en la sexta. Cabrera permitió cinco hits, dos carreras limpias y ponchó a cinco.