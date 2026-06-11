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Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial

Autoridades locales y federales destacaron el compromiso policial para mantener la movilidad y seguridad en evento deportivo.

Por El Universal

Junio 11, 2026 08:54 p.m.
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Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció y reconoció a las y los policías de la Ciudad de México debido al despliegue en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

      Acciones de la autoridad

      A través de su cuenta de X, comentó que las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron "con temple, disciplina, firmeza y valentía" en el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, cuyo marcador fue 2-0.

      "Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad", dijo.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre el operativo?

      García Harfuch agregó que, debido a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) labora con el gobierno de la capital del país, encabezado por Clara Brugada.

      De igual forma, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, agradeció y reconoció a las y los policías por su "disciplina, entrega, profesionalismo y valentía", lo cual "permitió garantizar el derecho a la movilidad, a la libre expresión y a la manifestación".

      Añadió que continuarán los despliegues a lo largo de dicho evento deportivo "con el compromiso de todos los días de servir y proteger a las y los habitantes de la Ciudad".

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