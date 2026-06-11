México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Después de 40 años, el mítico Estadio Ciudad de México volvió a vibrar con su torneo favorito: la Copa del Mundo. La Selección Mexicana venció a Sudáfrica y la fiesta fue completa para los 80 mil 824 aficionados que fueron testigos de esta inauguración histórica.

Estadio Azteca y la afición en la inauguración del Mundial 2026

Desde el calentamiento, los Bafana Bafana fueron recibidos con un ensordecedor abucheo. "El Tucanazo", "La Chona", "Adiós Amor", o "El Sonidito", que animó en las pausas de hidratación, fueron las canciones que acompañaron y pusieron a bailar y cantar al público.

Salma Hayek, en su rol de embajadora de la FIFA, gritó "que viva México y que viva el futbol", antes de que las banderas de todos los países participantes tomen lugar en esta nueva ceremonia de himnos que inaugura la FIFA en esta edición.

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Como la canción que cantaron Andrea Bocelli y Megan Thee Stallion, para millones de personas en el mundo "esto es más que un juego, es nuestro ADN", y no existe un mejor lugar en el mundo para festejar la fiesta de la Copa del Mundo que en el Coloso de Santa Úrsula.

Goles y momentos clave del partido México vs Sudáfrica

Los 22 jugadores de México y Sudáfrica no fueron los únicos protagonistas de esta jornada inolvidable. Como había avisado Gianni Infantino en conferencia de prensa antes del partido, "la magia del Azteca jugó un papel importante" y después de la emoción por los himnos y de la "lluvia de sombreros", el público se enfocó en presionar al rival y apoyar al Tricolor. "El primero lo mete el Azteca", aseguraban muchos aficionados.

Fue Julián Quiñones quien anotó el primer gol de México en esta Copa del Mundo y provocó la explosión de las tribunas. La expulsión de Sphephelo Sithole, a inicios del segundo tiempo, se celebró como un gol más.

A media hora del final, la afición mostró un poco su impaciencia por aumentar la ventaja en el marcador y se hicieron presentes algunos silbidos hacia el Tricolor.

El ánimo cambió con el ingreso del ovacionado Gilberto Mora, la joven estrella que ilusiona a México.

El Tricolor respondió a la exigencia de afición y con el gol de Raúl Jiménez -su primero en Copa del Mundo- se reconectó la tribuna con el equipo.

México ganó en una tarde histórica para el futbol y encendió la llama de la ilusión de la afición que festejó con "El Rey" el primer paso en esta Copa del Mundo.