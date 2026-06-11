Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una celebración que alcanzó su punto culminante con la interpretación de 'Dai Dai', de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa del Mundo.

"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo Lila Downs, quien vistió un huipil blanco y rodeada de bailarines que, entre bailes y vestimentas, alzaron un homenaje a las culturas prehispánicas de México.

Con su emblemática canción ´Oye mi amor´, la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

El primer tema del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA lo entonó el venezolano Danny Ocean con ´Partidazo´, que sería la antesala de ´Por ella´, que fue interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, otro de los temas más escuchados del disco.

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Al repertorio mundialista le siguió J Balvin con ´Qué calor´ y ´I Like It´, tema que comparte con Bad Bunny, en un baile que invitaba a la fiesta latina vestido con los colores de la selección mexicana: rojo y verde.

El originario de Medellín le abrió el escenario a su compatriota, Shakira, la reina de este Mundial con el tema ´Dai Dai´ que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que este jueves vibran en las gradas del Azteca.

Entre cientos de bailarines y vestida en un atuendo amarillo y morado, la cantante con lentes oscuros abrió esta cancha que será una de las más vistas del mundo con el arranque del partido inaugural.

En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase "Estamos listos", el mensaje más importante de ´Dai Dai´ y como un gesto de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

A la lista de participaciones musicales, se espera que Alejandro Fernández entone el himno de México y la cantante Tyla el de Sudáfrica.

Con esta puesta en escena, el mundo está listo para recibir a las 48 selecciones que jugarán en 104 partidos que por primera vez se celebrarán en tres distintas sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

México abre, cuarenta años después, una nueva etapa con este encuentro deportivo, tras haber albergado el Mundial de 1986.