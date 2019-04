Cae el Atlético de San Luis ante Atlético La Mina

El Atlético de San Luis de la Tercera División, cayó por marcador de 2-1 ante el Atlético La Mina, en duelo correspondiente a la fecha 35 del Grupo 9 de la de la Liga TDP.

El equipo potosino buscó regresar a la senda del triunfo tras el descalabro de mitad de semana ante Atlético San Francisco, sin embargo, en frente tuvieron un rival complicado que, no permitió que los potosinos desplegaran el futbol que los ha caracterizado y los mantiene en la liguilla de la Tercera División.

Fue hasta el minuto 68, cuando Salvador González adelantaría, por la vía del penal, a los potosinos, sin embargo, los locales no bajarían los brazos y al 82 los locales empatarían el marcador y al 86 aprovecharían una desatención para darle la vuelta al partido y llevarse la victoria.

De esta forma, el cuadro de San Luis Potosí en esta recta final de la temporada del Grupo 9 de la Tercera División, acumula dos derrotas en forma consecutiva, y aunque ya no les afecta en cuanto a que pudieran perder la calificación a la liguilla, esto no va a suceder, pero su accionar en estos últimos juegos ha dejado mucho que desear, por lo que se espera que esta baja de juego, no se presente en los juegos de liguilla.

El próximo partido del Atlético de San Luis será el sábado 20 del presente ante el Club Durango, en punto de las 11:00 am en la Unidad Deportiva Municipal La Presa.