Caicedo ayuda en el gane del Madrid

LONDRES.- La colombiana Linda Caicedo corrió desde la mitad del campo para anotar el martes el gol de la victoria del Real Madrid, por 2-0 sobre el Wolfsburgo en la Liga de Campeones Femenina, mientras que el campeón defensor Arsenal y la Juventus cosecharon también sendos triunfos.

En contraste, el Paris Saint-Germain sigue sin ganar después de cinco fechas tras un empate 0-0 con el OH Leuven, y ya quedó fuera de la fase de eliminación directa, con un partido restante.

Caicedo, de 20 años y considerada una de las mejores futbolistas jóvenes, firmó recientemente un contrato a largo plazo con el Madrid y demostró el porqué, al conseguir el segundo tanto ante el Wolfsburgo.

Asistida por Caroline Weir, la delantera colombiana superó a la última defensora después de partir desde su propia mitad del campo. Rodeó a la portera y definió a los 67 minutos.

Eso se sumó al tanto de María Méndez a los 19 para abrir el marcador con el Madrid, que terminó con nueve jugadoras.

Maëlle Lakrar recibió una segunda tarjeta amarilla en el descuento de la primera mitad, mientras que Iris Santiago recibió una tarjeta roja directa en la compensación de la segunda mitad.

Con la victoria, el Madrid superó al Wolfsburgo y se colocó en el tercer lugar, uno de los cuatro sitios de clasificación automática, y tiene asegurado al menos un lugar en la ronda siguiente.