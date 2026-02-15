Caín Velásquez obtiene libertad condicional tras 10 meses en prisión

Caín Velásquez, excampeón de peso pesado de UFC, recibió libertad condicional después de 10 meses en la prisión estatal de California, Estados Unidos.

Libertad condicional y reacciones sociales

El 25 de marzo de 2025, el expeleador mexicoamericano de artes marciales mixtas fue condenado a cinco años, pero este domingo logró salir de la cárcel y rápidamente se volvió tema viral.

En redes sociales, las reacciones fueron numerosas, destacando el emotivo reencuentro de Velásquez con su familia. En las imágenes, se observa al excampeón bajar de una camioneta con una caja de plástico y abrazar a su hijo mientras suena un mariachi de fondo.

Contexto del caso y declaraciones de Velásquez

En 2022, Caín Velásquez estuvo involucrado en un tiroteo y una persecución cuyo objetivo era un hombre acusado de abuso sexual infantil.

Durante febrero de ese año, el exatleta persiguió una camioneta con tres personas, entre ellas Harry Goularte, acusado de abuso sexual a un niño de cuatro años.

Goularte había sido arrestado y puesto en libertad con arresto domiciliario; al intentar recoger su brazalete de monitoreo, fue atacado por Velásquez.

En su testimonio, Velásquez aseguró que su hijo fue la víctima del abuso, lo que motivó su reacción.

El excampeón se declaró culpable sin oposición a cargos de asesinato, asalto con agravante y otros relacionados con armas.

"No podemos tomar la ley en nuestras propias manos. Sé lo que hice, y sé que fue peligroso para otras personas, no solo para los involucrados. Estoy dispuesto a compensarlo", afirmó Velásquez en el podcast de Kyle Kingsbury, donde reconoció su error.