Camarógrafo de la NBA, en coma a consecuencia del coronavirus

Un camarógrafo que filmó imágenes dentro del vestuario del Jazz después de un partido del 7 de marzo en Detroit está en coma inducido después de ser diagnosticado con Covid-19, dijeron sus amigos. El partido se jugó sólo cuatro días antes de que la NBA suspendiera sus operaciones debido a la pandemia del coronavirus.

El hombre, que tiene 50 años, ha trabajado durante años como parte de equipos de difusión para los partidos de la NBA en Little Caesars Arena. Eso incluyó el partido entre el Jazz y los Pistons donde parte de su asignación fue grabar entrevistas en los vestuarios después del juego.

La noticia fue reportada por el sitio Yahoo Sports y no dio a conocer el nombre del paciente, para proteger su privacidad.

Se desconoce dónde, cuándo o cómo contrajo el coronavirus. Según un amigo, comenzó a sentirse mal una semana después del partido. Cuando los remedios caseros no funcionaron, se reportó a un hospital suburbano el 18 de marzo.

Dos miembros del Jazz, Rudy Gobert y Donavan Mitchell, han anunciado que dieron positivo para el coronavirus. Además, el delantero de Pistons Christian Wood confirmó que también había dado positivo. El agente de Wood, Adam Pensack, dijo el miércoles que su cliente está "completamente recuperado" del virus.

Después de que Gobert dio positivo el 11 de marzo, el comisionado de la NBA Adam Silver decidió suspender la temporada, incluyendo tirar de los Jazz y Thunder del piso justo antes del comienzo de su juego en Oklahoma City.