Camilo Mayada exige título a sus compañeros del Atlético de San Luis

Después de una exitosa trayectoria en Sudamérica, con el argentino River Plate y el uruguayo Danubio, Camilo Mayada presiona al Atlético de San Luis para dejar de ser un equipo de media tabla en la Liga MX.

"Grupalmente el objetivo es la Liguilla, este año hay cuatro cupos más [por el repechaje], las opciones son mayores, mi objetivo como en Uruguay me ha tocado salir campeón, en Argentina tuve un paso exitoso, así que mi objetivo es conseguir algún título con San Luis, dependerá de que estemos bien deportivamente, pero yo tengo una mentalidad ganadora, anhelo y deseo de ser importante con este equipo... Ser campeón", destacó Mayada en videoconferencia.

De igual modo, el mediocampista charrúa reconoció que la escuadra sufre debilidades a la defensiva, mientras que sus expectativas en el ataque son altas.

"Una sensación agridulce, el partido con Necaxa se vieron cosas buenas y uno se queda siempre con lo último. Estuvimos vulnerables y recibimos goles fáciles, hay que trabajar en estos detalles, son corregibles, hacer énfasis en eso, pero ofensivamente este equipo está para crear mucho.

"Con respecto a los errores defensivos, nos preocupan. Este equipo debe ser sólido a la defensiva, importante para después usar la creatividad y terminar bien las jugadas, para ganar partidos

"Hay que mejorar esos aspectos que tampoco pudimos hacer en el campo contra León, estos días hemos puesto énfasis en eso, ajustar piezas, ver las variantes para el jueves mostrar nuestra mejor versión", reiteró el dos veces campeón de la Copa Libertadores (2015 y 2018).

En cuanto al dominio reciente que ostenta el FC Juárez sobre el Atlético de San Luis -ambos inauguran el torneo Guard1anes 2020 (23 de julio), Mayada atizó que "es un rival duro, siempre nos ha hecho partidos complicados, el último partido aquí fue un 0-3, tienen buenos detalles, un entrenador que sabe sacar lo mejor de ellos. Debemos neutralizar sus cartas ofensivas, sería el punto principal para nosotros"

Finalmente, el jugador de 29 años de edad opinó sobre una de las nuevas reglas de juego aprobadas por la FIFA, confirmadas ayer por Non de Luisa , presidente de la FMF, y Arturo Brizio, de la Comisión de Árbitros.

"[No será mano si el balón toca el brazo desde la parte superior de la axila], es una novedad importante, hay que tenerla en cuenta, es una zona del brazo que no tendría que estar limitada, porque no se tiene la misma agilidad".