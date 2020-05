Cancelación de candidatura de JCC 2026 costó dos mdp a Guanajuato

La cancelación de la candidatura de León para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 -que significarían el centenario de la organización del certamen- costó dos millones de pesos para el presupuesto del estado, según reveló Isaac Piña, director de la Comisión del Deporte (Code) de Guanajuato.

"Fueron dos millones de pesos los que invertimos, entre la producción del video y los viajes que tuvimos a Ciudad de Panamá (sede de la junta de la Odecabe)", sostuvo Piña en una videoconferencia. "Es un gasto que provino del Code Guanajuato".

La cancelación de la candidatura se oficializó el viernes pasado, en un video en que Piña dijo que no había obtenido el aval federal por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) -que encabeza Ana Guevara- y del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al titular del Code Guanajuato se le preguntó el porqué no pidió primero el aval federal, antes de presentar la candidatura.

"Fue por una recomendación del Comité Olímpico Mexicano (COM). Por protocolo, primero teníamos que tocar base con ellos para presentar la candidatura. Luego, ellos nos guiaron sobre cómo hacer el procedimiento de ésta, que fue precisamente las reuniones posteriores con la Odecabe", agregó Piña.

La Odecabe -el organismo que organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe- le dio el visto bueno a la candidatura leonesa, pero como parte del trámite burocrático pidió que se le depositaran 10 mil dólares. "Ese depósito se nos regresaría", aseguró el directivo.

Piña sostuvo que tenían planeado hacer una inversión de 250 millones de dólares para realizar el evento, conjuntamente entre el gobierno de Guanajuato, gobierno federal y la iniciativa privada y que incluso ya tenían planeado hacer algunas modificaciones en instalaciones deportivas y designar sedes alternas para algunas disciplinas.

Se le cuestionó si tuvo comunicación con la Conade o Presidencia, tras el anuncio de la cancelación de la candidatura, Piña dijo que no había tal.